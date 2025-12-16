Κίνηση τώρα: Κομφούζιο στον Κηφισό, καθυστερήσεις και στην Αττική

Αυξημένη κίνηση συναντούν από νωρίς το πρωί της Τρίτης 16/12 οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Ειδικότερα, η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα είναι στο “κόκκινο”, από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην λεωφόρο Κηφισίας, η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, με τα κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ύψος της Κατεχάκη και του Χαλανδρίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Επίσης, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακά προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθώς σημειώνονται καθυστερήσεις 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.