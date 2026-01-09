Κίνηση τώρα: Δύσκολος ο Κηφισός – Προβλήματα σε Κηφισιάς, Μεσογείων, κέντρο Αθήνας και Αττική Οδό
Σε ποιους δρόμους σημειώνονται καθυστερήσεις
Δύσκολο είναι από νωρίς το πρωινό της Παρασκευής 9/1 στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι πολύ αυξημένη.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, ιδιαίτερα στο τμήμα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, και στα δύο ρεύματα.
Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ναυπηγεία, ενώ στο κόκκινο είναι και οι δρόμοι από και προς το λιμάνι του Πειραιά.
Σε Κηφισίας και Μεσογείων η κυκλοφορία διεξάγεται κατά τόπους με χαμηλές ταχύτητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Καρέα.
Δυσκολίες συναντούν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στη Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από 15΄ έως 20΄ από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Πεντέλης και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από 5΄ έως 10΄ από τον κόμβο της Πλακεντίας έως τον κόμβο της Κηφισίας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις