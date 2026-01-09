Κίνηση τώρα: Δύσκολος ο Κηφισός – Προβλήματα σε Κηφισιάς, Μεσογείων, κέντρο Αθήνας και Αττική Οδό

Δύσκολο είναι από νωρίς το πρωινό της Παρασκευής 9/1 στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι πολύ αυξημένη.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, ιδιαίτερα στο τμήμα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, και στα δύο ρεύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ναυπηγεία, ενώ στο κόκκινο είναι και οι δρόμοι από και προς το λιμάνι του Πειραιά.

Σε Κηφισίας και Μεσογείων η κυκλοφορία διεξάγεται κατά τόπους με χαμηλές ταχύτητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Καρέα.

Δυσκολίες συναντούν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στη Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.