Κίνηση τώρα: Απέραντο “πάρκινγκ” ο Κηφισός, προβλήματα σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό

Ακόμα ένα δύσκολο πρωινό περιμένει τους οδηγούς που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς η κίνηση και σήμερα Παρασκευή 16/1 είναι πολύ αυξημένη.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Κίνηση συναντούν οι οδηγοί και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι μέχρι τα Ναυπηγεία.

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να καθυστερούν έως 20 λεπτά από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας και έως 10 λεπτά στον κόμβο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.