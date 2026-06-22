Στις φλόγες τυλίχθηκε εν κινήσει ΙΧ στον Κηφισό – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε ο οδηγός (βίντεο)
Τι κάνουμε σε περίπτωση φωτιάς στο αυτοκίνητο
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν χθες το πρωί της Κυριακής στον Κηφισό, όταν ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία απέναντι από τα ΚΤΕΛ Κηφισού.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:34, όταν το όχημα μικρού κυβισμού άρχισε ξαφνικά να βγάζει πυκνούς καπνούς. Ο οδηγός αντιλήφθηκε άμεσα το πρόβλημα, ακινητοποίησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και βγήκε εγκαίρως, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν το όχημα παραδοθεί στις φλόγες.
Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.
Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται.
@kastriot.dervishi
Τι κάνουμε σε περίπτωση φωτιάς στο αυτοκίνητο
Οι ειδικοί επισημαίνουν πως σε περίπτωση που ένα όχημα παρουσιάσει καπνούς ή φωτιά:
- Σταματάμε άμεσα σε ασφαλές σημείο και σβήνουμε τον κινητήρα
- Απομακρυνόμαστε όλοι από το όχημα σε ασφαλή απόσταση
- Καλούμε αμέσως την Πυροσβεστική στο 199
- Δεν ανοίγουμε το καπό αν υπάρχουν έντονες φλόγες, καθώς η εισροή οξυγόνου μπορεί να ενισχύσει τη φωτιά
- Αν η εστία είναι μικρή και υπάρχει πυροσβεστήρας, επιχειρούμε μόνο εφόσον δεν κινδυνεύουμε
- Δεν επιστρέφουμε στο όχημα μέχρι να δοθεί σχετική οδηγία από τις Αρχές
Η έγκαιρη αντίδραση του οδηγού σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την αποφυγή τραυματισμών ή χειρότερων συνεπειών.
πηγή στην Google
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