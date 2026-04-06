Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Κηφισίας – Μποτιλιάρισμα σε Λεωφόρο Αθηνών και παραλιακή

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο λεκανοπέδιο το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε κεντρικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι Κηφισός και Κηφισίας, αλλά κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Αθηνών και την παραλιακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον Κηφισό υπάρχει συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην κάθοδο.

Στην Κηφισίας, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου.

Μποτιλιάρισμα και στη Μεσογείων, αλλά και τη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή, κυρίως στο ύψος του Καλαμακίου.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ