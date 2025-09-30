Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις σε Μεσογείων και Κατεχάκη

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης, με τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου να είναι στο “κόκκινο”.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό παρατηρούνται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, με τα προβλήματα να εντοπίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ύψος του Περιστερίου.

Προβλήματα σημειώνονται στην Κηφισίας, τη Μεσόγειων και την Κατεχάκη, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις οδούς του κέντρου της Αθήνας αλλά και την Αττική Οδό.

Η κατάσταση στην Αττική Οδό:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ Πλακεντίας-Κηφισίας,

15΄-20΄ Αγία Παρασκευή-Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30΄ Φυλής-Κηφισίας,

20΄-25΄ Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία)-Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

