Κίνηση: Στο “κόκκινο” η Αττική Οδός και ο Κηφισός – Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας

Στους… κανονικούς της ρυθμούς επέστρεψε η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, μετά την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, στην Αττική Οδό, η κίνηση από το ρεύμα προς το αεροδρόμιο ξεκινά από τη Φυλή και φτάνει μέχρι και την Κηφισίας, ενώ μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και στην έξοδο για την Εθνική Οδό.

Ίδια κατάσταση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο προς Εθνική Οδό, ενώ προβλήματα συναντώνται στο κομμάτι ανάμεσα στην Δουκίσσης Πλακεντίας-Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Στον Κηφισό, στο ρεύμα της καθόδου για Πειραιά η κίνηση ξεκινά από τη Γέφυρα Καλυφτάκη στη Λυκόβρυση και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο, από τη Λένορμαν μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους του κέντρου και συγκεκριμένα σε:

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος) από Φιλοθέη

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου στην κάθοδο

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Επίσης, χαμηλές ταχύτητες υπάρχουν σε: