Κίνηση: Δυσχέρεια από Μέγαρα μέχρι Νέα Πέραμο – Σημαντικές καθυστερήσεις σε Αθηνών – Λαμίας και Αττική Οδό

Σημαντικός όγκος των εκδρομέων του τριημέρου βρίσκονται ακόμη στον δρόμο της επιστροφής στην Αθήνα με την κίνηση στα εθνικά δίκτυα να είναι αυξημένη λίγο μετά τις 11 το βράδυ.

Τα σημεία που συνεχίζουν να έχουν αυξημένη κίνηση εντοπίζονται στις εισόδους του λεκανοπεδίου.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, τα αυτοκίνητα κατεβάζουν ταχύτητα από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Λίγο μετά τις 11.00 το βράδυ , τα προβλήματα στην Αθηνών – Λαμίας εντοπίζονταν στον σταθμό των διοδίων Αφιδνών.

Σημειώνεται πως η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις Εθνικές Οδούς.