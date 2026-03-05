Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” το κέντρο της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Πέμπτης, 5 Μαρτίου, με τους κεντρικούς οδικούς άξονες να είναι στο “κόκκινο”.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην λεωφόρο Κηφισίας, ιδίως στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.



Όσον αφορά την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 5΄-10΄σημειώνονται και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.