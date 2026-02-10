Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Στο “κόκκινο” το κέντρο και η Μεσογείων
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση παρουσιάζουν ο Κηφισός και η Κηφισίας, ενώ στο “κόκκινο” είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Μεσογείων και την Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της Καισαριανής (Αλίμου Κατεχάκη).
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
