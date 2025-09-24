Κίνηση: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε Ποσειδώνος, Κηφισό και Κηφισίας

Πραγματοποιείται με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Ειδικότερα, λόγω τροχαίου μεταξύ δύο οχημάτων στο ύψος της πλατείας Κρήτης στη Γλυφάδα, αυτή την ώρα υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Κίνηση σημειώνεται και στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου κυρίως, από του Ρέντη ως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Επίσης υπάρχει αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Χαλανδρίου.