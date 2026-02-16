Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Κλειστά τμήματα της Αττικής οδού λόγω έργων – Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός

Ταλαιπωρία για όσους οδηγούς κινούνται στην Αττική την Δευτέρα 16/2

Κίνηση: Κλειστά τμήματα της Αττικής οδού λόγω έργων – Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 10:27

Στο κόκκινο βρίσκεται η κίνηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής το πρωί της Δευτέρας (16/2) καθώς σημαντική δυσχέρεια εντοπίζεται σε βασικούς οδικούς άξονες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό καθώς η ροή της κίνησης των οχημάτων διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Σοβαρά ζητήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Αθηνών από τον Ελαιώνα μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, ενώ με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται τμηματικά και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, επηρεάζοντας τη ροή προς τις βασικές διασταυρώσεις, ενώ και ο Πειραιάς βρίσκεται στο κόκκινο.

Τέλος, σύμφωνα με την με την εταιρεία λειτουργίας στην Αττική οδό έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας μετά την έξοδο Ασπροπύργου έως την έξοδο Λεωφ. Φυλής με υποχρεωτική έξοδο των οχημάτων στην έξοδο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο λόγω έργων βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ