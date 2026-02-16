Κίνηση: Κλειστά τμήματα της Αττικής οδού λόγω έργων – Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός

Στο κόκκινο βρίσκεται η κίνηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής το πρωί της Δευτέρας (16/2) καθώς σημαντική δυσχέρεια εντοπίζεται σε βασικούς οδικούς άξονες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό καθώς η ροή της κίνησης των οχημάτων διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Σοβαρά ζητήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Αθηνών από τον Ελαιώνα μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, ενώ με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά.

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται τμηματικά και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, επηρεάζοντας τη ροή προς τις βασικές διασταυρώσεις, ενώ και ο Πειραιάς βρίσκεται στο κόκκινο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Διακοπή κυκλοφορίας μετά την έξοδο Ασπροπύργου έως την έξοδο Λεωφ. Φυλής με υποχρεωτική έξοδο των οχημάτων στην έξοδο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο λόγω έργων βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λοσίων.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 16, 2026

Τέλος, σύμφωνα με την με την εταιρεία λειτουργίας στην Αττική οδό έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας μετά την έξοδο Ασπροπύργου έως την έξοδο Λεωφ. Φυλής με υποχρεωτική έξοδο των οχημάτων στην έξοδο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο λόγω έργων βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων.