Κίνηση: Δύσκολος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Μποτιλιάρισμα σε Αθηνών και Κηφισίας

Αυξημένη κίνηση παρουσιάζεται το πρωί της Τετάρτης στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να είναι για άλλη μια μέρα στο “κόκκινο” και στα δύο ρεύματα.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

Δυσκολίες σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση παρατηρείται:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Λυκόβρυση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από το Χαλάνδρι μέχρι τον Φάρο Ψυχικού, ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι το Χαλάνδρι.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου κυρίως στο ρεύμα καθόδου, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ύψος του Πεντάγωνου στην κάθοδο και από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το ύψος του Χολαργού στην άνοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα

Στη λεωφόρο Αρδηττού

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κυρίως στην άνοδο

Στη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπως επίσης και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.



