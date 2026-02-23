Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα – Χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών – Λαμίας

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων

Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 20:58

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας με αρκετά σημεία να παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση σε Αθηνών – Κορίνθου, Αθηνών Λαμίας και Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα κίνηση παρατηρείται στην Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου και συγκεκριμένα στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων και της Κινέτας, όπου νωρίτερα το απόγευμα υπήρξε και σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Δυσχέρεια και στην είσοδο από την Αθηνών-Κορίνθου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, το κύμα της επιστροφής ξεκινά να κατεβάζει ταχύτητα ήδη από τον Ισθμό, με την κίνηση να διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις σε κομβικά σημεία όπως οι Άγιοι Θεόδωροι, η Κινέτα, τα Μέγαρα και η Νέα Πέραμος.

Ωστόσο, το σοβαρότερο πρόβλημα καταγράφεται στην είσοδο της Ελευσίνας. Εκεί, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα έντονο μποτιλιάρισμα που εκτείνεται σε μήκος 3-4 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από το ύψος των Εργατικών Κατοικιών και φτάνοντας μέχρι την Παραλία Ασπροπύργου.

καθυστερήσεις σε Αθηνών – Λαμίας και Αττική Οδό

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον οδικό άξονα της ΠΑΘΕ (Αθηνών – Λαμίας). Τα προβλήματα ξεκινούν από τα Οινόφυτα και συνεχίζονται μέχρι τις Αφίδνες, με τη μεγαλύτερη συμφόρηση να παρατηρείται στον σταθμό των διοδίων.

Η ταλαιπωρία συνεχίζεται καθώς τα οχήματα πλησιάζουν στον αστικό ιστό, με σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Κρυονερίου, της Κηφισιάς και μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού προς τη Μεταμόρφωση.

Σημειώνεται πως η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις Εθνικές Οδούς.

