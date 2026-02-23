Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ στην Αθηνών – Κορίνθου – Προβλήματα στο ρεύμα προς Κόρινθο

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Αλέξανδρος Τσάκος

Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου παρατηρείται το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας μετά από τροχαίο με δύο ΙΧ.

Ειδικότερα, το ατύχημα σημειώθηκε στην Κινέτα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο προκαλώντας σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο ΙΧ σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας.

