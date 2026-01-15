“Κίμων”: Οι εντυπωσιακές εικόνες από την υποδοχή της πρώτης ελληνικής Belharra – Η υδάτινη ασπίδα γύρω από την πιο “ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη”

Σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης έγινε η υποδοχή της πρώτης ελληνικής φρεγάτας “Belharra“ σήμερα (15/1) καθώς ο “Κίμων” κατέπλευσε στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας μετά από μία εντυπωσιακή τελετή υποδοχής παρουσία της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.

Συγκινητική η στιγμή που η «μπουρού» του ιστορικού θωρηκτού «Αβέρωφ» ήχησε για να καλωσορίσει τη νέα φρεγάτα, στη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το Πολεμικό Ναυτικό σε μία συμβολική εικόνα παράδοσης από το… παλιό στο νέο.

Ο κ. Μητσοτάκης, που βρέθηκε εν πλω κατά την εντυπωσιακή τελετή υποδοχή της φρεγάτας στον Σαρωνικό από το Πολεμικό Ναυτικό, έστειλε το μήνυμα ότι στόχος του είναι να παραδώσει μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβε. Το υπερόπλο του Πολεμικού Ναυτικού, την πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra» υποδέχτηκε στολίσκος του Πολεμικού Ναυτικού, με τον «Κίμωνα» να περνά ανάμεσά τους.

Το καμάρι του Πολεμικού Ναυτικού, «Κίμων», φτάνοντας στην Σαλαμίνα ακινητοποιήθηκε για να του αποδοθούν τιμές, και μικρά πλοία ψέκασαν τη νέα φρεγάτα με νερά προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους παρευρισκόμενους αλλά και σε αυτούς που παρακολουθούσαν την τελετή από τις οθόνες τους. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, από αέρος συμμετείχαν στην τελετή, τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Προηγουμένως, ο στολίσκος του Πολεμικού Ναυτικού άλλαξε κατεύθυνση και σε σχηματισμό βέλους συνόδευσε την πρώτη ελληνική φρεγάτα στον φαληρικό όρμο.

Εκεί, την υποδέχτηκαν και απέδωσαν τιμές το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς», σχηματίζοντας μια μοναδική εικόνα, της ναυτικής παράδοσης των Ελλήνων ανά τους αιώνες.

Στο κατάστρωμα της φρεγάτας προσνηώθηκαν σταδιακά με ξεχωριστά ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Aμυνας Νίκος Δένδιας, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκεί ξεναγήθηκαν στους χώρους της φρεγάτας και έπειτα υπέγραψαν το βιβλίο επισκεπτών.

«Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, και ως προς τα μέσα που διαθέτουν αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και -επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά- εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Καλοτάξιδος ο Κίμωνας και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra, οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Τασούλας: “Εθνική κατάκτηση” η ένταξη της φρεγάτας “Κίμων”

Μία πολύ σημαντική στιγμή για την άμυνα της χώρας, την ασφάλεια στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσογείου χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωσταντίνος Τασούλας, την ένταξη του “Κίμων” στο Πολεμικό Ναυτικό.

«Καλωσορίζουμε τον “Κίμωνα” και μαζί μία νέα Ελλάδα, που θα είναι σεβαστή από τους φίλους κι εκείνοι που απειλούν, δεν θα τολμούν να υλοποιήσουν τις απειλές τους», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η Ελλάδα δυναμώνει. Σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2026, η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά· και ηθικά και πρακτικά, χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους “Κίμων”, ενός σκάφους 6ης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο κ. Τασούλας.

«Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται. Το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων που προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Ο “Κίμων” διέπλευσε ανάμεσα τριήρη και το θωρηκτό “Αβέρωφ”, το θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα».

Δένδιας για την φρεγάτα “Κίμων”: “Είναι η πιο ισχυρή στον πλανήτη

«Μεγάλη μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό σήμερα και τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγάλη μέρα και για την πατρίδα μας. Η φρεγάτα Κίμων πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Θα ήθελα να πω χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής ότι η φρεγάτα αυτή είναι η πιο ισχυρή στον πλανήτη. Είναι ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις στη βασική τους αποστολή που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, για εξασφάλιση κάθε αγαθού της ασφάλειας της ελληνική κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας» πρόσθεσε.

«Να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι η αποστολή της».

«Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μία άλλη εποχή. Οι Ένοπλες Δυνάμεις με την ατζέντα 2030 μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μία μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων».

«Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση. Μέσα από πλατφόρμες όπως ο Κίμωνας εντεταγμένες σε ένα σύνολο με μία ολιστική προσέγγιση. Η Ελλάδα, ο κάθε Έλληνας μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Με το δικό τους υστέρημα οι Ένοπλες Δυνάμεις περνάνε στον 21ο αιώνα με έναν ταχύ και σταθερό βηματισμό».

“Κίμων”: Ποιος είναι ο κυβερνήτης της πρώτης ελληνικής “Belharra” και ποιες οι δυνατότητες της

Ένα νέος σε ηλικία αλλά έμπειρος ναυτικός είναι ο κυβερνήτης της πρώτης ιστορικής “Belharra” “Κίμων” που έφτασε στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1)

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης με άριστη κατάρτιση που μάλιστα, ήταν αρχηγός της τάξεως του στη Σχολή Δοκιμών. Αποφοίτησε το 2000 από την Σχολή και έχει καταγωγή από την Αθήνα. Κατά τα πρώτα του χρόνια, υπηρέτησε σε μεγάλα πλοία επιφάνειας και στην συνέχεια ανέλαβε ως Κυβερνήτης σε Ταχέα Περιπολικά Πλοία του Πολεμικού μας Ναυτικού. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Κεντρικό ρόλο στις δυνατότητες της «Κίμων» διαδραματίζουν οι αισθητήρες της με αισθητήρες και σόναρ που μπορούν να εντοπίσουν στόχους σε μακρινές αποστάσεις. Ο οπλισμός της «Κίμων» αποτελεί ίσως το πιο καθοριστικό στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα. Οι κάθετοι εκτοξευτές A50 Sylver για πυραύλους Aster 30 προσφέρουν, για πρώτη φορά σε ελληνική φρεγάτα, δυνατότητα αεράμυνας περιοχής.

Στον επιθετικό ρόλο, οι πύραυλοι Exocet MM40 Block 3C προσδίδουν δυνατότητα κρούσης σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ το σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας RAM ενισχύει την προστασία του πλοίου απέναντι σε απειλές μικρής απόστασης.