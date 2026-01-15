Μητσοτάκης από τη φρεγάτα “Κίμων”: “Χρέος να παραδώσω μία πατρίδα ασφαλέστερη απ’ ό,τι την παρέλαβα” – Η ιστορική υποδοχή της πρώτης Belharra (βίντεο)

“Αισθανθήκαμε υπερηφάνεια και χαρά για την έλευση του Κίμωνα” τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το κατάστρωμα της πρώτης φρεγάτας κλάσης FDI HN «Belharra», που εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ο κ. Μητσοτάκης, που βρέθηκε εν πλω κατά την εντυπωσιακή τελετή υποδοχή της φρεγάτας στον Σαρωνικό από το Πολεμικό Ναυτικό, έστειλε το μήνυμα ότι στόχος του είναι να παραδώσει μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβε.

«Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, και ως προς τα μέσα που διαθέτουν αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και -επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά- εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Καλοτάξιδος ο Κίμωνας και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra, οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Η Ελλάδα υποδέχθηκε την πρώτη φρεγάτα Belharra, «Κίμων»

Η υποδοχή της φρεγάτας Belharra «Κίμων» με μία εντυπωσιακή τελετή σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού και πραγματοποιήθηκε παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Παρόντες στην εν πλω τελετή ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στον Φαληρικό Όρμο εκτυλίχθηκαν ιστορικές και μοναδικές στιγμές, καθώς αυτή ήταν η πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο, ύστερα από 28 χρόνια, με αποτέλεσμα να αποδοθούν οι απαραίτητες τιμές στον «Κίμωνα».

Την ελληνική υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra -την πρώτη από τις τέσσερις που θα παραλάβει η Ελλάδα, υποδέχθηκαν σε σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.

Επίσης, από αέρος συμμετείχαν στην τελετή, τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Έπειτα, τα δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, συνόδευσαν τη φρεγάτα στην πορεία της προς το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου αποδόθηκαν τιμές. Η φρεγάτα πέρασε ανάμεσα από τα δύο ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, βάζοντας τα πυροβόλα της υπό κλίση για να αποδώσει τιμές.

Χαρακτηριστική εικόνα ήταν, όταν η τριήρης χαιρέτησε τη φρεγάτα, με τους δόκιμους του Πολεμικού Ναυτικού να σηκώνουν τα κουπιά από τη θάλασσα. Παράλληλα, το πλήρωμά του «Αβέρωφ» τέθηκε σε ακινησία αποδίδοντας τιμές.