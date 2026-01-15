Γιατί επιλέχθηκαν το θωρηκτό “Αβέρωφ” και η τριήρης “Ολυμπιάς” για την υποδοχή της φρεγάτας “Κίμων” (βίντεο)

Ιστορικό και εθνικό συμβολισμό είχε η υποδοχή της πρώτης φρεγάτας κλάσης FDI HN «Belharra», «Κίμων», ενός από τα πλέον σύγχρονα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Την τελετή πλαισίωσαν το θωρηκτό “Αβέρωφ” και η τριήρης “Ολυμπιάς”, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συνέχεια της ελληνικής ναυτοσύνης —από την αρχαιότητα και τους ιστορικούς αγώνες του Έθνους έως τη σύγχρονη εποχή της τεχνολογικής υπεροχής και της αποτρεπτικής ισχύος.

Τα τρία αυτά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού φέρουν ανάστροφη πλώρη, δηλαδή με ανάποδη κλίση, που προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα.

Η επιλογή του “Αβέρωφ” και της “Ολυμπιάς” δεν ήταν τυχαία ή τυπική, αντίθετα είναι μια υψηλού ιστορικού και εθνικού συμβολισμού, που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού.

Το Θωρηκτό “Αβέρωφ” αποτελεί το πιο εμβληματικό πλοίο της νεότερης ελληνικής ιστορίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο άρρηκτα με τους Βαλκανικούς Πολέμους και την κυριαρχία της Ελλάδας στο Αιγαίο στις αρχές του 20ού αιώνα.

Το “Αβέρωφ” συμβολίζει τη μετάβαση της χώρας σε μια εποχή ναυτικής ισχύος, αυτοπεποίθησης και στρατηγικής υπεροχής.

Η παρουσία του στην υποδοχή της νέας φρεγάτας λειτουργεί ως ζωντανή υπενθύμιση ότι η ναυτική ισχύς της Ελλάδας δεν είναι συγκυριακή, αλλά βαθιά ριζωμένη στην ιστορική της διαδρομή.

Από την άλλη πλευρά, η Τριήρης “Ολυμπιάς” εκπροσωπεί τις απαρχές της ελληνικής ναυτοσύνης. Πιστό αντίγραφο αρχαίας αθηναϊκής τριήρους, παραπέμπει άμεσα στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και στη στρατηγική ευφυΐα που καθόρισε την επιβίωση και την ακμή του ελληνικού πολιτισμού.

Η συμμετοχή της “Ολυμπιάδας” στην τελετή υποδοχής προσέδωσε διαχρονικότητα στο μήνυμα: η ελληνική ναυτική ταυτότητα γεννήθηκε πριν από 2.500 χρόνια και εξακολουθεί να εξελίσσεται.

Η εικόνα του “Αβέρωφ”, της “Ολυμπιάδας” και του “Κίμωνα” στον ίδιο θαλάσσιο χώρο έστειλε ισχυρό μήνυμα συνέχειας και συνέπειας.