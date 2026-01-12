Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Στο αυτόφωρο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητο αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση

Από το συμβάν ο άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι

Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

 Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

   Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στη Γουμένισσα Κιλκίς, με τον 49χρονο αρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ. να μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

   Όπως έγινε γνωστό, η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο του Κιλκίς αναβλήθηκε.

ΕΛΛΑΔΑ

