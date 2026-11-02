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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο κέντρο της Αθήνας

30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο κέντρο της Αθήνας
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
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Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται το πρωί της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, η κίνηση στον Κηφισό βρίσκεται στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στους κεντρικούς δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

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Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως και την Περιφερειακή Υμηττού.

Στον Καρέα έντονη είναι ροή οχημάτων από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στην Αττική Οδό, με την εταιρεία διαχείρισης να ανακοινώνει σημαντικές καθυστερήσεις 25′ έως 30′ από τον κόμβο Φυλής έως τη Λεωφόρο Κηφισίας.

Στην έξοδο για Λαμία και ειδικότερα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 15 με 20 λεπτά.

Τέλος, στον Πειραιά, έντονα προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

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