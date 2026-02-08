Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Ψήφισε Εδώ
Κηφισός: Ουρές χιλιομέτρων μετά από τροχαίο στο ρεύμα καθόδου

Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

Σημαντική ταλαιπωρία θα υποστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό αυτή την ώρα καθώς ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/2).

Έτσι, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί από το ύψος του Κρυονερίου έως και τη Νέα Ιωνία έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος της Αττικής Οδού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις 5′-10′ καταγράφονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

