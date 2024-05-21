Κηφισιά: Τρεις συλλήψεις για την κατάρρευση πόρτας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ για το περιστατικό με την κατάρρευση πόρτας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 9χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με την κατηγορία της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης συνελήφθη ο εργολάβος που τοποθέτησε τον πόρτα μόλις εχθές, Δευτέρα 20/5, καθώς και οι δύο γιοι του που εργάζονταν στην επιχείρηση και έκαναν εργασίες στην πόρτα του σχολείου στην Κηφισιά. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Ένας 9χρονος μαθητής δημοτικού σχολείου της Κηφισιάς καταπλακώθηκε από σιδερένια πόρτα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, όπου νοσηλεύεται ελαφρά τραυματίας και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 την ώρα που εργάτες πραγματοποιούσαν εργασίες στο προαύλιο του σχολείου.

