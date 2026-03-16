Κηφισιά: Συνελήφθη πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού για αρχαιοκαπηλία – Είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία

Στη σύλληψη ενός 50χρονου επιχειρηματία, πρώην συντρόφου γνωστής ηθοποιού, προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας, μετά τον εντοπισμό τμημάτων εναλίων αμφορέων στο σπίτι του, που χρονολογούνται από την Ελληνιστική, τη Βυζαντινή και τη Νεότερη περίοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 50χρονος είχε καταδικαστεί πριν λίγους μήνες για ενδοοικογενειακή βία κατά της γνωστής ηθοποιού, με ποινή 10 μηνών με αναστολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν δέκα τμήματα ενάλιων αμφορέων, κρυμμένα σε χαρτόκουτα μέσα σε αποθήκη του σπιτιού του.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της παράνομης κατοχής αρχαιοτήτων και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε τους αμφορείς κατά τη διάρκεια κατάδυσης στις Σποράδες το περασμένο καλοκαίρι και ότι δεν γνώριζε την προέλευσή τους. Ωστόσο, οι αρχές δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εντοπίστηκαν εντός οικίας 50χρονου ημεδαπού, πρωινές ώρες του Σαββάτου (14.03.2026) στην περιοχή της Κηφισιάς, 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς διενήργησαν έρευνα στην οικία του 50χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Ελληνιστική περίοδο,

4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Βυζαντινή περίοδο και

2 τμήματα ενάλιων αμφορέων από τη Νεότερη περίοδο.

Τα αντικείμενα εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».