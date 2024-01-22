Καιρός σήμερα: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία, παραμένει το κρύο με πρόσκαιρες νεφώσεις

Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός σήμερα Δευτέρα 22/1/2024, με βροχοπτώσεις να αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο, να παραμένουν οι χαμηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις άνεμοι να πνέουν στο Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις στο Αιγαίο, στον Έβρο, στη Μαγνησία και στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην Κρήτη και έως το πρωί στα Νότια Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στα νότια και ανατολικά 5 έως 7 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα παρουσιάσουν εξασθένηση και προς το βράδυ δεν θα ξεπερνούν τα 4 και τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 6 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από -1 έως 5 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -11 έως 1 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη -3 έως 7, στη Θεσσαλία από -2 έως 9, στην Ήπειρο από -2 έως 11, στη Δυτική Στερεά από 1 έως 11, στην υπόλοιπη Στερεά από -1 έως 9, στα νησιά του Ιονίου από 4 έως 11, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 4 έως 9, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 5 έως 11, στις Κυκλάδες από 6 έως 10, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 16 και στην Κρήτη από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και προς το βράδυ δεν θα ξεπερνούν τα 6 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν πρόσκαιρα βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ ενώ μετά το απόγευμα θα στραφούν εκ νέου σε ανατολικούς 2 έως 4 μποφόρ.

