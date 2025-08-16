Κέρκυρα: Πανικός μετά από φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους – Προσγειώθηκε εκτάκτως στο Μπρίντιζι (Βίντεο)

Πανικός επικράτησε σε πτήση από την Κέρκυρα με προορισμό την Γερμανία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον κινητήρα του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αεροσκάφος Boeing 757 με περίπου 250 επιβάτες απογειώθηκε από το νησί των Φαιάκων το απόγευμα του Σαββάτου και ο κινητήρας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροπλάνο ήταν σε υψόμετρο περίπου 1.500 ποδιών όταν άρχισε να φλέγεται ο δεξιός του κινητήρας, με τους πιλότους να τον θέτουν εκτός λειτουργίας.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους που έπιασε φωτιά δεν επέστρεψε στην Κέρκυρα αφού επιβεβαίωσε ότι μπορεί να πετάξει με τον ένα κινητήρα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης. Μετά κατευθύνθηκε βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας όπου και προσγειώθηκε.

Κατά την ίδια πηγή, κάτοικοι της πόλης της Κέρκυρας είπαν πως έβλεπαν τον κινητήρα του αεροπλάνου. Αν και αρχικά το αεροδρόμιο του νησιού ετοιμάστηκε για έκτακτη προσγείωση, οι πιλότοι αποφάσισαν να προσγειωθούν στην Ιταλία.

Λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός κρότος που έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κέρκυρας προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Ο θόρυβος αποδίδεται πιθανότατα στην απότομη απώλεια ισχύος του κινητήρα ή και σε μικρή έκρηξη εντός του συστήματος πρόωσης.