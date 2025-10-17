Κέρκυρα: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητών – Καθηγητής πήγε να τους χωρίσει και του πέταξαν σκουπόξυλο
Σοκάρουν οι εικόνες
Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο στην Κέρκυρα.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο του STAR ακούγονται μαθητές να φωνάζουν «επάνω του, ρε, μπουνια, μπουνιά» βλέποντας δυο νεαρούς να έχουν πιαστεί στα χέρια.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στη μέση προσπάθησε να μπει ένας καθηγητής αλλά δέχθηκε ένα σκουπόξυλο από άλλους μαθητές.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ