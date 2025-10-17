Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητών – Καθηγητής πήγε να τους χωρίσει και του πέταξαν σκουπόξυλο

Σοκάρουν οι εικόνες

DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο στην Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του STAR ακούγονται μαθητές να φωνάζουν «επάνω του, ρε, μπουνια, μπουνιά» βλέποντας δυο νεαρούς να έχουν πιαστεί στα χέρια.

Στη μέση προσπάθησε να μπει ένας καθηγητής αλλά δέχθηκε ένα σκουπόξυλο από άλλους μαθητές.

