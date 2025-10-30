Κερατέα: 31χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της και εξαφανίστηκε

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην Κερατέα και ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1 μια 31χρονη γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι κρεάτων, στον 52χρονο σύντροφό της την ώρα που ήταν και οι δυο στο σπίτι.

Όταν έφτασαν στο σπίτι τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου οι αστυνομικοί η γυναίκα είχε εξαφανιστεί, ενώ ο άνδρας ήταν μαχαιρωμένος. Η 31χρονη εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην Ανάβυσσο.

Το σπίτι ήταν γεμάτο με αίματα, ενώ πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού, η αστυνομία εντόπισε ναρκωτικές ουσίες. Όπως ισχυρίστηκε το θύμα, τον κάρφωσε με ένα μαχαίρι στο αριστερό του χέρι, ενώ με ένα σιδερένιο αντικείμενο, τον χτύπησε στο μάτι.