Κεραμέως: “Ενσωματώσαμε πάνω από 45 προτάσεις φορέων και πολιτών στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο”

Πάνω από 45 προτάσεις που προέρχονται από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και από πολίτες, μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, έχουν ενσωματωθεί στο εργασιακό νομοσχέδιο δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1.

Η κα Κεραμέως ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ενσωμάτωση, στο νομοσχέδιο, της εισήγησης της ΓΣΕΕ, η οποία πρότεινε να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε δυσμενής διάκριση εις βάρος εργαζομένου ο οποίος αρνείται να εργαστεί υπερωριακά. Το νομοσχέδιο προέβλεπε στην πρώτη του μορφή ότι απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση του εργαζόμενου προκειμένου να εργαστεί υπερωριακά και η άρνησή του δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση. Με την πρόταση της ΓΣΕΕ που ενσωμάτωσε η υπουργός στο νομοσχέδιο ενισχύθηκε περαιτέρω η συγκεκριμένη ρύθμιση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών για τη δήθεν 13ωρη εργασία, η υπουργός διευκρίνισε ότι αυτή γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια.

«Δεν μπορεί να γίνεται αυτό πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο, δηλαδή κατ’ αναλογία όχι πάνω από τρεις ημέρες τον μήνα» ξεκαθάρισε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση αναφορικά με τη δυνατότητα του εργαζόμενου να αρνηθεί υπερωριακή απασχόληση στον εργοδότη σημείωσε ότι «αυτή η συζήτηση γίνεται σε μία εποχή που η ανεργία είναι στο χαμηλότερο σημείο 18 ετών. Έχει τη σημασία του αυτό. Γιατί όσο μειώνεται η ανεργία, όσο αυξάνεται ο ανταγωνισμός για συγκεκριμένες προσλήψεις, ενδυναμώνεται, ενισχύεται πάρα πολύ η θέση του εργαζομένου».

Η υπουργός υπενθύμισε μάλιστα ότι η ίδια συζήτηση γινόταν πριν από ένα χρόνο περί δήθεν εξαήμερης εργασίας. «Εμείς τότε λέγαμε ότι ο εργαζόμενος, όπως και σήμερα, μπορεί να αρνηθεί, είναι μόνο κατ’ εξαίρεση. Ακριβώς το ίδιο πλαίσιο είναι. Μπορεί να αρνηθεί, είναι κατ’ εξαίρεση, είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη να το κάνει. Πάμε να δούμε τι απέγινε αυτό το μέτρο ένα χρόνο μετά: Πόσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν αυτή τη δήθεν εξαήμερη, που λέγεται έκτακτη βάρδια; Το 0,1%. Να η απόδειξη η έμπρακτη».

Στη συνέχεια η υπουργός μίλησε για τους νέους κλάδους που εντάσσονται στη ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι οποίοι είναι το χονδρεμπόριο, η ενέργεια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κάποιες διοικητικές υπηρεσίες τουρισμού.

«Μιλάμε για περίπου 350.000 εργαζόμενους. Θυμίζω ότι στην κάρτα είναι ήδη όλες οι τράπεζες, τα μεγάλα σουπερμάρκετ, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ΔΕΚΟ, όλη η βιομηχανία, όλο το λιανεμπόριο, όλος ο τουρισμός, όλη η εστίαση. Σύνολο 1.850.000 εργαζόμενοι προστατεύονται σήμερα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.», επεσήμανε η κ. Κεραμέως, προσθέτοντας ότι μέχρι και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 1,8 εκατομμύρια παραπάνω υπερωρίες σε σχέση με το οκτάμηνο του 2024, ενώ ανέφερε ότι το μέτρο προστατεύει πρωτίστως τον εργαζόμενο αλλά και τον υγιή ανταγωνισμό.

Παράλληλα η υπουργός σημείωσε σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές ότι υπάρχουν μειώσεις σε δύο επίπεδα «στις οριζόντιες μειώσεις είμαστε ήδη στις –5,5 ποσοστιαίες μονάδες μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Είναι η μεγαλύτερη μείωση ασφαλιστικών εισφορών που έχει γίνει στην Ευρώπη. Επίκειται άλλη μισή μονάδα μείωση το 2027. Επιπλέον αυτού όμως κάνουμε και άλλες μειώσεις. Παράδειγμα, περάσαμε μία ρύθμιση βάσει της οποίας καταργήσαμε όλες τις προσαυξήσεις σε εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρία, νυχτερινά και αργίες», και προσέθεσε ότι «ενώ πήγαμε και κάναμε μείωση στο ονομαστικό ποσό της εισφοράς, αυτό βοήθησε πολύ στη συμμόρφωση και είχαμε 48% αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων σε δύο μήνες και 32% αύξηση στα ασφαλιστικά ταμεία. Θα το πω πολύ απλά, περισσότεροι πήγαν και δήλωσαν υπερωρίες, άρα εισπράξαμε και περισσότερα στα ασφαλιστικά ταμεία».

H υπουργός αναφέρθηκε και στις επικείμενες αυξήσεις στις συντάξεις σημειώνοντας ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνει αύξηση 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Επιπλέον, όπως είπε, θα υπάρξει και η ετήσια αύξηση η οποία υπολογίζεται κάθε χρόνο με βάση την αύξηση του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, ενώ σημείωσε ότι η μείωση στους φορολογικούς συντελεστές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται και στους συνταξιούχους.