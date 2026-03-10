Κεφαλονιά: Θρίλερ με σορό 70χρονης σε λιμνοθάλασσα – Φορούσε πιτζάμες όταν εντοπίστηκε

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές της Κεφαλονιάς όταν σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε στη λιμνοθάλασσα Κουτάβου το πρωί της Τρίτης (10/3).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ekefalonia.gr, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο η γυναίκα διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η 70χρονη φορούσε τις πιζάμες της όταν εντοπίστηκε στο νερό.

Για την υπόθεση προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η γυναίκα στη λιμνοθάλασσα.