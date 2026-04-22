Κεφαλονιά: Συνελήφθη 21χρονος που οδηγούσε μοτοσυκλέτα δίχως πινακίδα

Στη σύλληψη ενός 21χρονου, ο οποίος οδηγούσε μοτοσυκλέτα δίχως πινακίδα στην Κεφαλονιά προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου συνελήφθη βραδινές ώρες χθες 21 Απριλίου 2026, 21χρονος ημεδαπός, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσυκλέτα, χωρίς να έχει τοποθετημένη την πινακίδα κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, η πινακίδα είχε αφαιρεθεί, το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο -2.850- ευρώ και εκ νέου αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για -90- ημέρες.