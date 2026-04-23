Κεφαλονιά: “Η Μυρτώ κατανάλωσε μόνη της όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μετά από έναν τσακωμό”

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, στην Κεφαλονιά την Τρίτη 14 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας που μετέφερε αναίσθητη τη Μυρτώ από το δωμάτιο του καταλύματος στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, πώς η 19χρονη Μυρτώ κατανάλωσε μόνη της όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μετά από έναν τσακωμό.

Όπως υποστηρίζει ο άνδρας στην κατάθεση του, δεν είναι έμπορος ναρκωτικών αλλά χρήστης και απλά είχε πρόσβαση σε ουσίες. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η Μυρτώ του έστειλε μέσω IRIS τα 80 ευρώ της δεύτερης δόσης κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τον 26χρονο η Μυρτώ είχε έναν έντονο τσακωμό στο τηλέφωνο, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει με ποιον συνομιλούσε, και στη συνέχεια έκανε χρήση όλης της δεύτερης δόσης ναρκωτικών, η οποία ήταν και η αιτία που το άτυχο κορίτσι έπεσε αναίσθητο.

«Συνευρεθήκαμε ερωτικά»

Από την πλευρά του ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς παρουσίασε, μέσα από τη φυλακή, τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο δωμάτιο “10” του καταλύματος στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, λίγο πριν η κοπέλα βρεθεί νεκρή.

Μιλώντας στο STAR, υποστήριξε ότι γνώρισε τη Μυρτώ περίπου ενάμιση μήνα νωρίτερα σε έναν γάμο στο Αργοστόλι και από τότε διατηρούσαν φιλική σχέση. Όπως ανέφερε, ζούσε στην Αθήνα και επέστρεψε στην Κεφαλονιά για το Πάσχα, περίοδο κατά την οποία συναντήθηκαν δύο-τρεις φορές για καφέ ή ποτό. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες του πατέρα της 19χρονης ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών ή μαστροπείας, καθώς και οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι, μέσω του δικηγόρου του, κατατέθηκε στην ανακρίτρια υλικό που -όπως λέει- δείχνει πως η Μυρτώ διατηρούσε λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans, προσκομίζοντας στοιχεία που συγκέντρωσε η αδελφή του. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η 19χρονη γνώριζε έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος της είχε στείλει 220 ευρώ μέσω IRIS και συμμετείχε σε βιντεοκλήση μαζί τους το επίμαχο βράδυ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον 66χρονο τον γνώρισε μέσω τρίτου ατόμου στην Αθήνα διατηρούσαν επικοινωνία με συνομιλίες και βιντεοκλήσεις. Ανέφερε επίσης ότι η Μυρτώ είχε συναντηθεί μαζί του δύο φορές, μία στην Αθήνα και μία στην Κεφαλονιά, ενώ σχεδίαζαν να ταξιδέψουν μαζί το καλοκαίρι.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, περιέγραψε ότι, αφού έλαβαν τα χρήματα, πήγαν στο δωμάτιο του καταλύματος. Εκείνος μεταμφιέστηκε, φορώντας περούκα και μακιγιάζ, καθώς επρόκειτο να συμμετάσχουν σε βιντεοκλήση με τον 66χρονο. Προηγουμένως είχαν αγοράσει βότκα και χυμούς από καφετέρια. Στο δωμάτιο, όπως είπε, άλλαξε ρούχα και χρησιμοποίησε ερωτικά βοηθήματα.

Επιπλέον, παραδέχθηκε ότι επικοινώνησε με έναν πρώην αρσιβαρίστα για να του προμηθεύσει κοκαΐνη, δηλώνοντας πως είναι χρήστης ουσιών και έχει ζητήσει να γίνει τοξικολογικός έλεγχος. Ανέφερε ακόμη ότι ένας άνδρας από διπλανό δωμάτιο συμμετείχε στη συνεύρεση. Όταν η Μυρτώ παρουσίασε σπασμούς, υποστήριξε ότι ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ ένας άλλος από την παρέα ανέλαβε να δώσει τη διεύθυνση.

Για όσα ακολούθησαν, είπε ότι παρέμεινε στο δωμάτιο για να αφαιρέσει το μακιγιάζ και τη μεταμφίεσή του, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σχετικά με τη μαύρη σακούλα που κρατούσε, εξήγησε ότι περιείχε την περούκα, τα ρούχα και τα εσώρουχα που φορούσε, καθώς και τα μπουκάλια από τα ποτά.

Τέλος, δήλωσε ότι παρέδωσε στην ανακρίτρια δύο τεχνητές βλεφαρίδες που είχε στην κατοχή του και ότι πέταξε τη σακούλα σε κάδο απορριμμάτων, χωρίς να θυμάται πού ακριβώς.