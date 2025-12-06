Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Κατολισθήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών – Κλειστές 2 λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα

Στο Δαφνί του Χαϊδαρίου

Κατολισθήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών – Κλειστές 2 λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα
UPD: 08:35

Κατολίσθηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη λεωφόρο Αθηνών, με τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, να παραμένουν κλειστές.

Συγκεκριμένα, έπεσαν βράχια στο ρεύμα προς Αθήνα, στο Δαφνί του Χαϊδαρίου, με αποτέλεσμα να έχουν μπλοκαριστεί οι 2 από τις 3 λωρίδες προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ενώ αρμόδια συνεργεία σπεύδουν στο σημείο για να απομακρύνουν τα βράχια και να ανοίξουν ξανά όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας.

