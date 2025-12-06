Κατολισθήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών – Κλειστές 2 λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα

Κατολίσθηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη λεωφόρο Αθηνών, με τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, να παραμένουν κλειστές.

Συγκεκριμένα, έπεσαν βράχια στο ρεύμα προς Αθήνα, στο Δαφνί του Χαϊδαρίου, με αποτέλεσμα να έχουν μπλοκαριστεί οι 2 από τις 3 λωρίδες προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ενώ αρμόδια συνεργεία σπεύδουν στο σημείο για να απομακρύνουν τα βράχια και να ανοίξουν ξανά όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας.