Κάτω Πατήσια: Πτώση ατόμου στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακόπηκαν τα δρομολόγια (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (22.12) στις Αρχές μετά από πτώση ατόμου στις ράγες του Ηλεκτρικού στα Κάτω Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν περίπου στις 21.00, ενώ, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του ατόμου που έπεσε στις γραμμές, ενώ, το πιθανότερο είναι να πρόκειται για αυτοκτονία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω του περιστατικού διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια στο τμήμα του συγκεκριμένου σταθμού και ο ηλεκτρικός φτάνει μέχρι τον σταθμό Αττική.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.