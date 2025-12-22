Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Κάτω Πατήσια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:34

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας καθώς ανασύρθηκε νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού στα Κάτω Πατήσια.

Συγκεκριμένα, το άτομο απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν στο σημείο με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ