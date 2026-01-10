Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη για το Flyover (βίντεο)
Λόγω των εργασιών είναι σε ισχύ 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων
Ξεκίνησε τα ξημερώματα του Σαββάτου η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος, στο πλαίσιο του έργου του Flyover Θεσσαλονίκης.
Λόγω των εργασιών κατεδάφισης είναι σε ισχύ 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις, στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας).
Drones καταγράφουν τις εργασίες, με τεράστιες μπουλντόζες να γκρεμίζουν τη γέφυρα.
