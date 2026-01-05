Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
Θεσσαλονίκη: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover

Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Flyover.

Για την εκτέλεση της κατεδάφισης, από την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες θα τεθεί σε ισχύ καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία)

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη.

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου από τις 6 το πρωί θα εφαρμοσθεί επιπροσθέτως, για λόγους ασφαλείας, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην γέφυρα Πυλαίας-Πανοράματος.

