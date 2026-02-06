Ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που συνελήφθη χθες (05.02) στο Καβούρι, υπηρετούσε ως διοικητής της 128ης Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικών, μονάδα στην οποία φέρεται να προσπαθούσε να στείλει άκρως απόρρητα δεδομένα σε αξιωματούχους άλλης χώρας.

Σύμφωνα με το MEGA και τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, η στρατολόγηση του 54χρονου σμηνάρχου φέρεται να «κλείδωσε» σε ένα ταξίδι στην Κίνα το 2024. Ο ίδιος είχε διατελέσει για χρόνια σε κρίσιμο κλάδο που αφορά στις επικοινωνίες, την αεράμυνα και τα ηλεκτρονικά συστήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στις κρυπτογραφημένες πληροφορίες, ενώ στο παρελθόν υπηρέτησε ως αξιολογητής συστημάτων επικοινωνιών του ΝΑΤΟ, θέση από την οποία είχε πρόσβαση σε «εφτάσφραγτα» μυστικά της Συμμαχίας.

Ο σμήναρχος, μηχανικός επικοινωνιών, είχε επίσης συμμετάσχει στην ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ και είχε εμπλακεί σε συμβάσεις αγοράς και αναβάθμισης των συστημάτων Patriot της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει δεκάδες ταξίδια και αξιολογήσεις σε αεροπορικές βάσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται ότι δαπάνησε δεκάδες χιλιάδες ευρώ για εκπαίδευση και σπουδές του στο εξωτερικό.

Η υπόθεση φέρει χαρακτηριστικά κατασκοπείας, καθώς ο σμήναρχος φέρεται να είχε συγκεντρώσει τεράστιο όγκο απόρρητου υλικού. Πρόκειται για

επιχειρησιακά σχέδια,

νατοϊκά σχέδια,

κινήσεις μέσων και προσωπικού,

συχνότητες επικοινωνίας.

Οι πληροφορίες που μετέφερε

Με τις γνώσεις του, μπορούσε να αποδώσει σε τρίτους κρίσιμες πληροφορίες, όπως:

τις συχνότητες επικοινωνίας στρατηγικών μέσων (ιπτάμενα ραντάρ, ιπτάμενα τάνκερ, υποβρύχια, συστήματα αεράμυνας),

τα πρωτόκολλα διασύνδεσης και τις διαδικασίες με τις οποίες τα συστήματα συνδέονται σε κοινά κέντρα επιχειρήσεων,

τις μεθόδους κρυπτογράφησης, τους κώδικες επικοινωνίας του ΝΑΤΟ και τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εντολείς του, στην προκειμένη περίπτωση κινεζικών συμφερόντων πρόσωπα, θα μπορούσαν έτσι να γνωρίζουν με ακρίβεια επιχειρησιακά σχέδια της Συμμαχίας, τις αδυναμίες και την ιεραρχία του συστήματος, καθώς και τις τακτικές που εφαρμόζουν η Ελλάδα και άλλες συμμαχικές χώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς τον ξεσκέπασαν

Η έρευνα της ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερις μήνες, όταν η CIA μετέφερε πληροφορία ότι υπάρχει περίπτωση Έλληνας αξιωματικός να διαρρέει πληροφορίες σε κινεζικών συμφερόντων άτομο.

Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Ο σμήναρχος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας, πράξη που επισύρει ποινή κάθειρξης έως 20 έτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εφόσον κριθεί προσωρινά κρατούμενος, θα προφυλακιστεί στην ειδική πτέρυγα για στρατιωτικούς στην Κόρινθο, ενώ σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης, βάσει του νέου νόμου που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο, θα του αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια από το υπουργείο Εσωτερικών.