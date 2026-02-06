Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον Σμήναρχο για κατασκοπεία – «Έψαχνε το εύκολο χρήμα αλλά όχι και να δίνει πληροφορίες σε ξένο κράτος», λέει φίλος του

Σε σοκ έχει περιέλθει ο περίγυρος του Σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για υπόθεση κατασκοπείας.

Ο 54χρονος συνελήφθη την Πέμπτη επ’ αυτοφώρω εντός της μονάδας του στο Καβούρι όπου υπηρετεί ως διοικητής, την ώρα που ετοιμαζόταν να στείλει απόρρητες πληροφορίες. Σήμερα οδηγήθηκε στο Αεροδικείο όπου την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί.

Ο Σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Ακόμα, του ασκήθηκε ποινική δίωξη και τέθηκε σε διαθεσιμότητα, με σχετική απόφαση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Μιλώντας στο DEBATER φίλος του Σμηνάρχου έκανε λόγο για σοκ στο οποίο έχει περιέλθει ο περίγυρος του μετά τις αποκαλύψεις για την δράση του. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει μπορούν οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη και αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας.

“Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ήταν ευγενικός, χαμηλών τόνων και συμπαθέστατος. Και την γυναίκα του ξέρω γενικά εξαιρετική οικογένεια,” είπε αρχικά ο φίλος του και συνέχισε “Ήταν πολύ μορφωμένος, δεν ήταν ο κλασικός στρατιωτικός. Ένα παιδί έχουν απ’ όσο ξέρω στο γυμνάσιο πάει. Με την γυναίκα του είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια.“

Σας λέω πολύ ήσυχος, δεν πήγαινε το μυαλό σου. Ήθελε σταθερότητα. Και λίγο ότι έψαχνε το εύκολο χρήμα. Ότι εξτραδάκι θα το έκανε. Άλλα όχι να δίνει και κρατικές πληροφορίες σε ξένη χώρα. Αυτό ούτε σε ταινία. Τι να πω… Το έκανε για τα λεφτά. Δεν βρίσκω άλλο λόγο” τόνισε.

Το βαρύ βιογραφικό

Ο αξιωματικός ήταν διοικητής Σμηναρχίας Εκπαίδευσης μονάδας στο Καβούρι, που είχε αντικείμενο τις τηλεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Μάλιστα, πριν αναλάβει διοικητής στο Καβούρι, ήταν αποσπασμένος στο επιτελείο στο γραφείο Γ4 (πληροφορική και επικοινωνία) από από εκεί περνούσαν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών, από ασκήσεις και άλλες απόρρητες έξοδοι αεροσκαφών.

Όπως αναφέρει το “βαρύ” βιογραφικό του, ο αξιωματικός είναι μηχανικός επικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής, με πολυετή υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία και ειδίκευση σε πεδία ανωτέρου επιπέδου που δεν αφορούν μόνο την τεχνική υποστήριξη, αλλά τη λειτουργία των δικτύων και των ροών πληροφορίας.

Στο σημείωμα του αναφέρει και γνώσης ανάπτυξης λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ, διαχείριση IT συστημάτων με επιπλέον καθήκοντα χειρισμού μεγάλων προγραμμάτων, ακόμη και συμβάσεων υψηλού επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρεται ως διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών (CIS), ενώ παρουσιάζει να έχει μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο που συνδέεται με οπλικά συστήματα και σύγχρονη τεχνολογία.

Παράλληλα, αποδίδεται σε αυτόν έντονο ενδιαφέρον για την κυβερνοασφάλεια και τις επιπτώσεις της σε κρίσιμες υποδομές, τηλεπικοινωνίες και στον αεροπορικό τομέα προσθέτοντας σημαντική αξία για ρόλους με επιτελικό χαρακτήρα στις ένοπλες δυνάμεις.

Οι πληροφορίες που εξετάζονται φέρεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, διαβαθμισμένα δεδομένα σχετικά με επικοινωνίες, επιχειρησιακή λειτουργία, κινήσεις μέσων και προσωπικού, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με νατοϊκές ροές πληροφορίας.

Ο συλληφθείς είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ εδώ και δύο με τρεις μήνες και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ενώ ήταν έτοιμος να διοχετεύσει νέο «πακέτο» πληροφοριών στον χειριστή του.