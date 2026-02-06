Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο κατάσκοπος Σμήναρχος – Αντιμέτωπος με ισόβια και αφαίρεση ιθαγένειας

Προθεσμία για να απολογηθεί στο Αεροδικείο την ερχόμενη Τρίτη 10/2 στις 10 το πρωί έλαβε ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο 54χρονος συνελήφθη την Πέμπτη επ’ αυτοφώρω εντός της μονάδας του στο Καβούρι όπου υπηρετεί ως διοικητής, την ώρα που ετοιμαζόταν να στείλει απόρρητες πληροφορίες σε Κινέζους, και έχει ομολογήσει τις πράξεις του.

Ο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είναι αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες και είναι πιθανό εντός της ημέρας να του ασκηθεί ποινική δίωξη για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με τον Alpha, η κατηγορία αυτή βάσει του στρατιωτικού ποινικού δικαίου επισείει ποινή μέχρι και ισόβια, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να του αφαιρεθεί και η ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Ο έμπειρος αξιωματικός είχε πρόσβαση σε κρίσιμες νατοϊκές πληροφορίες λόγω της ιδιότητάς του και της θέσης του.

Πρόκειται για μηχανικό τηλεπικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής, που ήταν διοικητής της Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών στο Καβούρι.

Ο ίδιος είχε “βαρύ” βιογραφικό και είχε αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για:

τα ραντάρ ερεύνας,

τις ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες

τον ηλεκτρονικό πόλεμο

τα συστήματα επιτήρησης, αλλά και

τα συστήματα ραδιοναυτιλίας,

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΥΠ τον παρακολουθούσε εδώ και 3-4 μήνες, με την έρευνα να αρχίζει όταν έφτασε στην Υπηρεσία μια πληροφορία από νατοϊκή χώρα που ανέφερε ότι υπάρχει Έλληνας, ο οποίος διαρρέει πληροφορίες σε άτομο κινεζικών συμφερόντων.

Η έρευνα κατέληξε στον 54χρονο σμήναρχο, ο οποίος τελικά συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 5/2 στη μονάδα του στο Καβούρι την ώρα που ήταν έτοιμος να διοχετεύσει δεδομένα στον αποδέκτη του.

Στη συνέχεια, ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε προ μηνών μετά από προσέγγιση Κινέζου που εργαζόταν για τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του, προκειμένου να κερδίζει χρήματα.

Για να στέλνει τα απόρρητα δεδομένα του παρασχέθηκε το κατάλληλο λογισμικό για την κρυπτογραφημένη μετάδοση των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Ωστόσο, ο ίδιος μηχανισμός με τον οποίο φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και τα έστελνε ηλεκτρονικά άφηνε ίχνη μέσω κωδικού QR, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό του.

Στο μεταξύ, οι έρευνες της ΕΥΠ συνεχίζονται, για να εντοπιστούν οι διασυνδέσεις και τις επαφές του 54χρονου, καθώς και να διαπιστωθεί ποια είναι η σχέση του με τους τέσσερις συλληφθέντες για κατασκοπεία στη Γαλλία.