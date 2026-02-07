Κατασκοπεία: Αντιμέτωπος με αφαίρεση ιθαγένειας ο σμήναρχος – Πιθανή σύνδεση με παρόμοια υπόθεση στη Γαλλία

Βαριές είναι οι ποινές που αντιμετωπίζει ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη την Πέμπτη στην Αττική, με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ των κινεζικών υπηρεσιών Πληροφοριών, καθώς κινδυνεύει ακόμα και με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η σύλληψη του διοικητή Σμηναρχίας Εκπαίδευσης σε μονάδα στο Καβούρι, έγινε μετά από έρευνα διάρκειας άνω των δύο μηνών, η οποία ξεκίνησε μετά από ενημέρωση της ΕΥΠ από την CIA. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στέλεχος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων φέρεται να διέρρεε προς την Κίνα ευαίσθητα δεδομένα που σχετίζονται με ζητήματα του ΝΑΤΟ.

Η υπόθεση, μάλιστα, χρονικά συνέπεσε με τη σύλληψη 55χρονου Έλληνα στη Ροδόπη, ο οποίος κατηγορείται για δολιοφθορά σε πλοία του γερμανικού Ναυτικού στο Αμβούργο.

Μετά το σήμα από τις αμερικανικές αρχές, η ΕΥΠ ενημέρωσε απευθείας την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ και ο σμήναρχος τέθηκε υπό στενή αλλά διακριτική παρακολούθηση.

Η επιχείρηση σύλληψής του πραγματοποιήθηκε σε στρατιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της υπηρεσίας του, ενώ κατά την ανάκρισή του φέρεται να παραδέχθηκε ότι στρατολογήθηκε από Κινέζο πράκτορα – πιθανότατα κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο εξωτερικό – και από τότε απέστελλε πληροφορίες με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή.

Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της «Καθημερινής», το περιεχόμενο της δράσης του σχετιζόταν με επιχειρησιακά σχέδια και κυρίως με απόρρητες συχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων, καθώς και πληροφορίες για κινήσεις νατοϊκών μέσων και άλλα διαβαθμισμένα δεδομένα.

Για να υλοποιεί την αποστολή του, χρησιμοποιούσε ειδική συσκευή με λογισμικό που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, του είχαν προμηθεύσει οι κινεζικές αρχές, προκειμένου να φωτογραφίζει και να διαβιβάζει απόρρητα έγγραφα.

Ενδεχόμενο δικτύου

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι ο αξιωματικός, μηχανικός επικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής με ειδίκευση σε ιδιαίτερα κρίσιμα πεδία, είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει και άλλα άτομα για στρατολόγηση.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι εάν δρούσε μόνος του ή αν αποτελούσε μέρος ευρύτερου δικτύου εντός της χώρας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει στηρίζονται στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και αφορούν τη συλλογή και μετάδοση στρατιωτικών μυστικών, καθώς και τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών σε τρίτους, με άμεσο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Εφόσον αποδειχθεί ότι είχε οργανώσει δίκτυο κατασκοπείας σε ελληνικό έδαφος, το κατηγορητήριο αναμένεται να γίνει βαρύτερο.

Το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν τις 11, οδηγήθηκε στο Αεροδικείο Αθηνών, όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο 54χρονος παραμένει ψύχραιμος, χωρίς να επιβεβαιώσει εάν έχει προβεί σε επίσημη ομολογία.

Για την υπόθεση έχουν ήδη ενημερωθεί τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και το Πεντάγωνο, με αρμόδιες πηγές να μιλούν για «εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό διαρροής άκρως απόρρητων πληροφοριών», το οποίο θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τα ελληνικά αλλά και τα συμμαχικά συμφέροντα.

Σύνδεση με τη Γαλλία

Την ίδια στιγμή, εξετάζεται πιθανή σύνδεση με αντίστοιχη υπόθεση στη Γαλλία, όπου συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για κατασκοπεία. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι οι συλλήψεις σε Ελλάδα και Γαλλία μπορεί να σχετίζονται με οργανωμένο δίκτυο στην Ευρώπη, που δρα στον χώρο των στρατιωτικών επικοινωνιών, των δορυφορικών υποδομών και των διαβαθμισμένων δεδομένων του ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται επίσης ότι, βάσει πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας («Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»), ο κατηγορούμενος σμήναρχος θα μπορούσε, σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης για μετάδοση στρατιωτικών μυστικών ή παραβίαση μυστικών της Πολιτείας, να αντιμετωπίσει ακόμη και το ενδεχόμενο αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Υπό το βάρος των εξελίξεων και της φερόμενης παραδοχής του ενώπιον των αρχών, η συγκεκριμένη διάταξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ενώ ενισχύεται η εκτίμηση ότι οι πληροφορίες για την έκνομη δράση του αξιωματικού ήταν γνωστές ήδη από τις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου.