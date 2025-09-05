Σάλος μετά τις καταγγελίες για νυχτερινά δρομολόγια αλλοδαπών – Τι απαντά ο διευθυντής των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και η διάψευση της ΕΛ.ΑΣ.

Σάλος έχει προκληθεί μετά την καταγγελία του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου, για υποτιθέμενα «ρατσιστικά δρομολόγια» στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, υπάλληλοι αρνήθηκαν να εκδώσουν εισιτήριο σε πολίτη αφρικανικής καταγωγής, ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, με την αιτιολογία: «Για την ασφάλειά σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ».

Η «Εφημερίδα των Συντακτών» αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ, Στέφανος Τσώλης, με έγγραφο προς τους υπαλλήλους των εκδοτηρίων, είχε δώσει οδηγίες να μην εκδίδονται εισιτήρια σε επιβάτες «που δεν τηρούν εμφανώς τους κανόνες υγιεινής…» και ότι η εταιρεία, σε συνεννόηση με την Αστυνομία, όρισε ένα δρομολόγιο την ημέρα για όσους υπήρχε αμφιβολία ότι διαθέτουν νόμιμα έγγραφα παραμονής.

Ο διευθυντής των ΚΤΕΛ, Σάκης Γεωργιάδης, μιλώντας στο OPEN, τόνισε ότι η πρακτική προέκυψε από νόμο του 2014 (επικαιροποιημένο το 2024), σύμφωνα με τον οποίο οι οδηγοί που μεταφέρουν παράνομους μετανάστες τιμωρούνται, και ότι στόχος είναι να προστατευτούν οι οδηγοί από ποινικές ευθύνες:

«Προέκυψε μετά από έναν νόμο το 2014 που επικαιροποιήθηκε το 2024 που λέει ότι οδηγοί που μεταφέρουν παράνομους τιμωρείται. Υπαγόμαστε σε αυτή τη διάταξη… Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πάει κανένας οδηγός στη φυλακή… Ο οδηγός θα πάει φυλακή άμα μεταφέρει κάποιον μετανάστη που δεν έχει έγραφα, και αυτό έγινε πολλές φορές».

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά δεν ισχύει για τα ΚΤΕΛ και παρέπεμψε τις καταγγελίες σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και προηγούμενες απαντήσεις υπουργών: «Δεν υπάρχει δρομολόγιο για σκουρόχρωμους, υπάρχει δρομολόγιο στις 11:30 το βράδυ που προέκυψε έπειτα ένα πρωτόκολλο… για όλους τους ανθρώπους που υπάρχει υποψία ότι δεν έχουν χαρτιά».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει το κράτος δικαίου και ευρωπαϊκές οδηγίες: «Υπάρχει μια λογική αντίφαση: αν είναι παράνομο να μεταφερθεί με των 1:30, είναι παράνομο να μεταφερθεί και με των 11:30… Εδώ γίνεται μια παρανομία η οποία μετατρέπει τη χώρα σε Αλαμπάμα του 1955… Δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να γίνει αμερικανικός νότος της δεκαετίας του 1950».

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ειδικά δρομολόγια μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σε συνεννόηση με την ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκαθαρίζει ότι «ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ειδικά δρομολόγια μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ενημερώνουν, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, αποκλειστικά για περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν ”Υπηρεσιακά Σημειώματα” με περιοριστικούς όρους μετακίνησης (π.χ. απαγόρευση μετάβασης σε συγκεκριμένους νομούς). Οι περιορισμοί αυτοί απορρέουν ευθέως από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν αποτελούν αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί καθημερινά ελέγχους, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Όπου ανακύπτουν καταγγελίες για ρατσιστικές συμπεριφορές ή άρνηση παροχής υπηρεσιών λόγω καταγωγής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, είναι στη διάθεση των πολιτών για την πλήρη διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Η Ελληνική Αστυνομία στέκεται με συνέπεια απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης και ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το Σύνταγμα και τους νόμους της Πολιτείας.»