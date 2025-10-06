Καταγγελία στο DEBATER για το MyHealth: «Ήταν σε αναμονή το ραντεβού μου με γιατρό και αυτός έλειπε στο εξωτερικό» (Εικόνα)

Μια απρόσμενη και απογοητευτική εμπειρία περιγράφει αναγνώστρια του DEBATER, η οποία καταγγέλλει δυσλειτουργία στο σύστημα ραντεβού μέσω της πλατφόρμας MyHealth.

Όπως αναφέρει, ενώ είχε κλείσει ραντεβού με δερματολόγο, το ραντεβού της παρέμεινε σε κατάσταση «αναμονής» μέχρι και την ημέρα της προγραμματισμένης επίσκεψης — για να ανακαλύψει τελικά ότι ο γιατρός βρισκόταν στο εξωτερικό.

Η γυναίκα δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Επιτρέπεται να μας έχουν σε αναμονή για το ραντεβού; Αν ο γιατρός λείπει εκείνο το διάστημα, δεν θα έπρεπε να αποκλείει τις ημέρες ώστε να μην είμαστε εμείς με την πιθανότητα ότι μπορεί να μας δεχθεί; Έκανα το αίτημά μου μία εβδομάδα πριν, για ραντεβού με δερματολόγο στις 4 Οκτωβρίου, στις 20:00 το βράδυ, ημέρα Σάββατο. Απόρησα κιόλας: έχει ραντεβού Σάββατο τέτοια ώρα; Με είχε σε αναμονή και το έλεγχα κάθε ημέρα. Έφτασε η ημέρα εκείνη και δεν ήξερα τι να κάνω· να πάω ή να μην πάω; Έγραφε ακόμη “σε αναμονή”. Έπαιρνα στο ιατρείο και κανείς δεν απαντούσε».

Η ίδια συνεχίζει περιγράφοντας την απρόσμενη εξέλιξη:

«Τελικά, την ημέρα που ήταν το ραντεβού, κατάφερα να τον βρω σε ένα κινητό για να μου πει ότι “είμαι στο εξωτερικό”. Και διερωτώμαι, αφού ήταν, γιατί δεν είχε αποκλείσει τις ημέρες αυτές ώστε να μην έχουμε ελπίδες ότι μπορεί να μας εξετάσει; Δεν πρέπει να κάνουν κάτι γι’ αυτό οι αρμόδιοι; Δεν λέω, ωραία εφαρμογή και χρηστική, αλλά επιτρέπεται να συμβαίνει αυτό;»

Η καταγγελία αναδεικνύει ένα σημαντικό ζήτημα αξιοπιστίας του MyHealth, της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας για τα ραντεβού και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας. Αν και η εφαρμογή έχει βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού, περιπτώσεις σαν αυτή δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σχετικά με την επαλήθευση της διαθεσιμότητας των γιατρών και την ενημέρωση των ασθενών σε πραγματικό χρόνο.

Η ίδια ζητά να υπάρξει παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι όταν ένας γιατρός δεν είναι διαθέσιμος —λόγω αδείας ή απουσίας στο εξωτερικό— το σύστημα να ενημερώνεται αυτόματα και να αποκλείει τις σχετικές ημερομηνίες, προστατεύοντας τους πολίτες από ταλαιπωρία και ανασφάλεια.

Η καταγγελία φέρνει στο προσκήνιο αρκετούς πολίτες να αναφέρουν παρόμοιες εμπειρίες από τη χρήση της πλατφόρμας MyHealth.