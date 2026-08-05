Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 51 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1/2025 της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την πρόσληψη 51 ατόμων ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βάσει των άρθρων 56 και 57 του ν. 5043/2023.

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας και του κατ’ ένσταση ελέγχου από το ΑΣΕΠ, καταρτίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού οι οριστικοί πίνακες, ανά γνωστικό αντικείμενο, των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων ή μη προσέλευσης στη συνέντευξη, των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και κατατάσσονται, καθώς και των προσληπτέων.

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Οι θέσεις αφορούν 26 ειδικούς επιστήμονες Νομικούς με εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, 21 ειδικούς επιστήμονες Οικονομολόγους, Κοστολόγους, Στατιστικούς ή Οικονομέτρες με εξειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού) και τέσσερις ειδικούς επιστήμονες Πληροφορικής με εξειδίκευση στα Μεγάλα Δεδομένα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 62/2004 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στους πίνακες των αποκλειομένων οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

Οι πίνακες των προσληπτέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους οριστικούς πίνακες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ