Καστοριά: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μακροχώρι – Καίνε διάσπαρτες εστίες σε δύσβατα σημεία

Σε δύσβατη περιοχή στο Μακροχώρι Καστοριάς καίει η φωτιά που ξέσπασε χθες, Κυριακή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν να την οριοθετήσουν.

Οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών που καίνε μέσα σε πυκνό δάσος σε δύσβατη περιοχή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 57 πυροσβέστες με 25 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθοριστικό ρόλο στην προσέγγιση και την κατάσβεση των εστιών στα πιο δύσβατα σημεία του δάσους διαδραματίζουν τα πεζοπόρα τμήματα.

Συγκεκριμένα, στο πεδίο βρίσκονται 15 άτομα πεζοπόρο τμήμα από την 8η ΕΜΟΔΕ Κοζάνης, την 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και την 5η ΕΜΟΔΕ Ιωαννίνων, οι οποίοι με εξειδικευμένο εξοπλισμό επιχειρούν εκεί όπου τα οχήματα δεν έχουν πρόσβαση. Λόγω των αναζωπυρώσεων που σημειώθηκαν από το πρωί της Δευτέρας σε δύσβατα σημεία, κρίθηκε απαραίτητη και ζητήθηκε εκ νέου η συνδρομή εναέριων μέσων για να συνδράμουν το έργο των επίγειων τμημάτων.

Ευτυχώς, από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, ενώ σημαντικό σύμμαχο στο δύσκολο έργο των πυροσβεστών αποτελούν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς η απουσία ανέμων εμποδίζει την ταχεία εξάπλωση.