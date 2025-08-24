Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε δασική έκταση στο Μακροχώρι Καστοριάς – Στην μάχη 5 εναέρια μέσα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Ενισχυμένες δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μακροχώρι Καστοριάς – Στην μάχη 5 εναέρια μέσα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου Καστοριάς.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης και 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, στην επιχείρηση συμμετέχουν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων των 2ης, 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 26 οχήματα. Επιπλέον, επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

