Φωτιά σε δασική έκταση στο Μακροχώρι Καστοριάς – Στην μάχη 5 εναέρια μέσα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
Ενισχυμένες δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου Καστοριάς.
Στην κατάσβεση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης και 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου Καστοριάς. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης και 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, στην επιχείρηση συμμετέχουν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων των 2ης, 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 26 οχήματα. Επιπλέον, επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις