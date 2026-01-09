Καρυστιανού: Βρέθηκε στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια – «Θα τα καταφέρετε εάν μείνετε ενωμένοι» (Βίντεο)

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 9/1 στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thesspost εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην κινητοποίησή τους, τονίζοντας ότι «θα τα καταφέρετε εάν μείνετε ενωμένοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κ. Καρυστιανού συνομίλησε με αγρότες και στη συνέχεια πήρε τον λόγο στη γενική συνέλευση. «Ενωμένοι και δυνατοί θα υποχωρήσουν. Ενωμένοι θα είστε πιο δυνατοί. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Όπως βγήκαμε στις 28, όπως σταθήκατε κι εσείς δίπλα μας. Όλη η κοινωνία είναι δίπλα σας γιατί όλη η κοινωνία καταλαβαίνει.

Σας ευχαριστώ πολύ, δυνατά!», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ μιλώντας σε δημοσιογράφους η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε «δίκαιο» τον αγώνα των αγροτών.