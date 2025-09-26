Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων – Στο “κόκκινο” η κίνηση στο σημείο (βίντεο)
Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα
Καραμπόλα πέντε οχημάτων, τεσσάρων Ι.Χ. και ενός φορτηγού, σημειώθηκε στις 12:40 το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων, λίγο πριν το εμπορικό κέντρο.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις