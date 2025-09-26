Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων – Στο “κόκκινο” η κίνηση στο σημείο (βίντεο)

Καραμπόλα πέντε οχημάτων, τεσσάρων Ι.Χ. και ενός φορτηγού, σημειώθηκε στις 12:40 το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων, λίγο πριν το εμπορικό κέντρο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.