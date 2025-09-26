Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων – Στο “κόκκινο” η κίνηση στο σημείο (βίντεο)

Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα

DEBATER NEWSROOM

 Καραμπόλα πέντε οχημάτων, τεσσάρων Ι.Χ. και ενός φορτηγού, σημειώθηκε στις 12:40 το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων, λίγο πριν το εμπορικό κέντρο.

         Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

