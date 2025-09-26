Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 62χρονο για παράνομη υλοτομία – Δείτε βίντεο από την σύλληψή του

Χειροπέδες σε έναν 62χρονο άνδρα στη Θεσσαλονίκη πέρασε η αστυνομία, με την κατηγορία της παράνομης υλοτομίας.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, για παράνομη υλοτομία – μεταφορά κακουργηματικού χαρακτήρα και παράβαση του Νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εναντίον του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιά.

Σημειώνεται ότι ο 62χρονος είχε πάει να κόψει ξύλα μαζί με έναν 51χρονο που βρέθηκε νεκρός στο δάσος στα Κερδύλια Όρη τον Νοέμβριο του 2022. Ο τότε 59χρονος είχε αυτοτραυματιστεί με αλυσοπρίονο και ακολούθησε με το ίδιο εργαλείο ο θανάσιμος τραυματισμός του 51χρονου. Ο 59χρονος εξετάστηκε από αστυνομικούς δηλώνοντας άγνοια για την τύχη του 51χρονου, ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως πρόκειται για ατύχημα.

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (25-09-2025), με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Γραφείου μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε ο 62χρονος και συνελήφθη στο σπίτι του του σε περιοχή του δήμου Βόλβης.

Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθείς στις 16.09.2025 πιάστηκε επ’ αυτοφώρω από κοινού με 65χρονο συνεργό του, να προβαίνει σε παράνομη και ανεξέλεγκτη υλοτόμηση με σκοπό την εμπορία ξυλείας, με αποτέλεσμα την αποψίλωση της πλαγιάς του βουνού σε μεγάλη έκταση, την οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος.

Σε έρευνα στο σπίτι του 62χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα κινητό τηλέφωνο, έξι ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη υλοτομία, πέντε φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και ένας πλήρης ανιχνευτής μετάλλων, χωρίς άδεια κατοχής από την αρμόδια Αρχή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.