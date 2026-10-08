Φίλιππος Καμπούρης: Παραμένει στο νοσοκομείο απόψε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ – Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Στο νοσοκομείο θα παραμείνει απόψε, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο Φίλιππος Καμπούρης, καθώς έγινε προληπτική εισαγωγή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ βρίσκεται υπό κράτηση για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που ερευνάται για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

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Είχε προηγηθεί η λιποθυμία στη ΓΑΔΑ

Νωρίτερα, ο Φίλιππος Καμπούρης λιποθύμησε στη ΓΑΔΑ, όπου κρατείται, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως είχε αναφέρει το προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER.

Ακολούθησε η προληπτική εισαγωγή του και η παραμονή του για τη νύχτα, υπό φρούρηση.

Προληπτική εισαγωγή και παραμονή τη νύχτα

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Καμπούρης θα διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, με τη φρούρησή του να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ιατρική ενημέρωση για την κατάστασή του ή για τον χρόνο εξόδου του από το νοσοκομείο.

Η υπόθεση για την οποία κρατείται

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κατηγορούνται ότι είχαν αρχηγικό ρόλο σε οργάνωση που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αξιοποιούσε δίκτυο 29 εταιρειών για την αποφυγή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Η συνολική ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται από τις Αρχές σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 11 άτομα.

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Οι συνήγοροι του ζεύγους απορρίπτουν τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους είναι αθώοι. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον των δικαστικών Αρχών.