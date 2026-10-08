Λιποθύμησε ο Φίλιππος Καμπούρης στη ΓΑΔΑ – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Λιποθυμικό επεισόδιο υπέστη ο Φίλιππος Καμπούρης κατά τη διάρκεια της κράτησής του στην ΓΑΔΑ, το μεσημέρι της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ αισθάνθηκε ζάλη και μούδιασμα στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”, όπου του γίνονται εξετάσεις εξετάσεις και καρδιολογικός έλεγχος.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ τον παρέλαβε σε καλή κατάσταση, ωστόσο εκείνος παραπονέθηκε για πιθανό εγκεφαλικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φίλιππος Καμπούρης βρίσκεται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, μετά από κατηγορίες ότι είναι αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, ενώ με την σύζυγό του και τους υπόλοιπους 10 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου.

Η συνολική ζημία που έχει προκληθεί για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, από τα οποία περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν τον e-ΕΦΚΑ.